New York: andamento sostenuto per Salesforce

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.



L'andamento di Salesforce nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Salesforce evidenzia un declino dei corsi verso area 159,6 USD con prima area di resistenza vista a 162,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 158,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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