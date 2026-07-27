Cambi: euro a 0,8545 sterline alle 08:30

Milano 14:06
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Nasdaq 24-lug
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Dow Jones 24-lug
51.947 +0,46%
Londra 14:06
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Francoforte 14:06
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In breve, Finanza
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