Analisi Tecnica: EUR/USD del 27/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 luglio
La giornata del 27 luglio chiude piatta per il cross Euro / Dollaro USA, che riporta un -0,18%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1366, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1387. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1359.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)