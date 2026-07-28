Milano 16:30
51.636 -0,81%
Nasdaq 16:30
27.521 -1,85%
Dow Jones 16:30
52.608 +0,76%
Londra 16:30
10.875 +0,86%
Francoforte 16:30
25.390 +0,11%

Cambi: euro a 1,1366 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1366 dollari alle 11:30
Euro a 1,1366 sul dollaro alle 11:30.
Condividi
```