IBM, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Ottima performance per la "Big Blue", che scambia in rialzo del 5,71%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk rispetto all'indice.
Il quadro di medio periodo del colosso dell'IT ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 233,4 USD. Primo supporto individuato a 219,5. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 247,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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