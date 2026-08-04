New York: andamento rialzista per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue" , con un rialzo del 2,85%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a IBM rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo dell' azienda di Armonk si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 235,8 USD. Supporto stimato a 226,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 245.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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