New York: allunga il passo Garmin

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di geoposizionamento satellitare , che mostra una salita bruciante del 15,90% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Garmin rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 307,6 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 270,7. L'equilibrata forza rialzista di Garmin è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 344,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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