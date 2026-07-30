Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Discesa moderata per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 29 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.
Analizzando lo scenario del FTSE Mid Cap si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60.313. Prima resistenza a 61.063. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 60.063.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)