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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Discesa moderata per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 29 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Analizzando lo scenario del FTSE Mid Cap si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 60.313. Prima resistenza a 61.063. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 60.063.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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