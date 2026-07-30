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GOLD del 29/07/2026

Finanza
GOLD del 29/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio

Seduta positiva per il metallo giallo, che avanza bene e porta a casa un +0,93%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4.085,6, mentre i supporti sono stimati a 4.037,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4.133,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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