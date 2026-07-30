GOLD del 29/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 luglio
Seduta positiva per il metallo giallo, che avanza bene e porta a casa un +0,93%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 4.085,6, mentre i supporti sono stimati a 4.037,7. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 4.133,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)