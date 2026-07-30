Milano
17:35
52.104
+1,29%
Nasdaq
20:27
28.056
+3,18%
Dow Jones
20:27
52.157
+1,09%
Londra
17:35
10.897
-0,10%
Francoforte
17:35
25.612
+0,60%
Giovedì 30 Luglio 2026, ore 20.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 58,38 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 58,38 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
30 luglio 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 58,38 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 45,02 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 56,02 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 45,53 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 44,92 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Argomenti trattati
Gas
(220)
·
Amsterdam
(45)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-3,75%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 59,77 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 44,46 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 61,74 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 57,79 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 44,13 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 58,94 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto