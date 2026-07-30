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New York: i venditori si accaniscono su Salesforce

Migliori e peggiori, In breve
New York: i venditori si accaniscono su Salesforce
Scende sul mercato il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che soffre con un calo del 5,36%.
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