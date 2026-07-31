Milano 9:53
52.580 +0,91%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:53
10.980 +0,76%
25.867 +0,99%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross Euro / Dollaro USA, che chiude con una variazione percentuale dello 0,52%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1576, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1424. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1728.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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