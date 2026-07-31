Milano 9:54
52.587 +0,93%
Nasdaq 30-lug
28.106 0,00%
Dow Jones 30-lug
52.208 +1,19%
Londra 9:54
10.981 +0,77%
25.866 +0,99%

Analisi Tecnica: indice DAX del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,6%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.783. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.270. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.296,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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