Analisi Tecnica: indice DAX del 30/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,6%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del DAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 25.783. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 25.270. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.296,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)