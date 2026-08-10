Analisi Tecnica: indice DAX del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,69%.
L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.425,5 e primo supporto individuato a 26.107,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26.743,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)