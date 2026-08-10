Milano 10-ago
0 0,00%
Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

Analisi Tecnica: indice DAX del 7/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 7/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Frazionale rialzo per il principale indice di Francoforte, che mette a segno un modesto profit a +0,69%.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.425,5 e primo supporto individuato a 26.107,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26.743,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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