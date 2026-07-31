Milano 9:54
52.587 +0,93%
Nasdaq 30-lug
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Dow Jones 30-lug
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Londra 9:54
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25.866 +0,99%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 30/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Risultato positivo per il FTSE Mid Cap, che lievita dell'1,29%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 60.822. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 61.602. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 62.381.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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