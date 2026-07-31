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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,21%
L'indice del listino high-tech USA prende il via a 28.446,99 punti
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31 luglio 2026 - 15.33
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Balza in avanti il Nasdaq-100, in crescita dell'1,21%, dopo aver esordito a quota 28.446,99.
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