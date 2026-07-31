Milano 16:42
52.210 +0,20%
Nasdaq 16:42
28.109 +0,01%
Dow Jones 16:42
52.173 -0,07%
Londra 16:42
10.870 -0,25%
Francoforte 16:42
25.651 +0,15%

Cambi: euro a 182,62 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 182,62 yen alle 15:41
Euro a 182,62 sullo yen alle 15:41.
Condividi
```