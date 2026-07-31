Parigi: ingrana la marcia Legrand

(Teleborsa) - Protagonista il Gruppo industriale francese , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,17%.



Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 133,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 137,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 130,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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