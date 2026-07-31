Parigi: ingrana la marcia Legrand
(Teleborsa) - Protagonista il Gruppo industriale francese, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,17%.
Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 133,4 Euro con tetto rappresentato dall'area 137,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 130,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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