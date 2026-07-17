Milano 10:02
52.074 -0,57%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 10:02
10.615 +0,41%
Francoforte 10:02
24.846 -0,28%

Parigi: rosso per Legrand

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Legrand
Sottotono il Gruppo industriale francese, che passa di mano con un calo del 2,18%.
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