Milano 12:38
52.624 +0,87%
Nasdaq 31-lug
28.274 0,00%
Dow Jones 31-lug
52.485 +0,53%
Londra 12:38
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Francoforte 12:38
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Cambi: euro a 180,644 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 180,644 yen alle 08:30
Euro a 180,644 sullo yen alle 08:30.
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