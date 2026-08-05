Come diversificare gli investimenti: glossario dei termini tecnici

Investire significa anche imparare a leggere alcune parole che ricorrono spesso nei documenti informativi, nelle analisi di mercato e nelle comunicazioni degli intermediari. Diversificazione, portafoglio bilanciato, decorrelazione, asset class, volatilità, benchmark: sono termini usati di frequente, ma spesso poco spiegati.

Capire che cosa indicano aiuta a comprendere meglio una specifica proposta finanziaria e a valutarne rischi, costi e obiettivi prima di prendere una decisione. Andiamo quindi a fornire una spiegazione pratica e dettagliata dei principali termini tecnici che ruotano attorno alla diversificazione degli investimenti.

Diversificazione degli investimenti: glossario rapido dei termini da conoscere

Nella tabella seguente sono riepilogati i principali termini legati alla diversificazione e alla costruzione di un portafoglio. Alcuni concetti richiedono una spiegazione più ampia (la troverete nei paragrafi seguenti), altri possono essere chiariti in poche righe. Sono comunque parole che ricorrono spesso nei documenti informativi, nelle analisi di mercato e nelle proposte di investimento, quindi conoscerne il significato aiuta a leggere con maggiore attenzione le caratteristiche di un prodotto finanziario.

TERMINE SIGNIFICATO Diversificazione Distribuire il capitale su strumenti, settori, Paesi o scadenze diverse per ridurre la dipendenza da un solo investimento Diversificazione quantitativa Avere molti strumenti in portafoglio. Da sola, però, non basta se gli strumenti sono molto simili tra loro Diversificazione reale Combinare strumenti che hanno caratteristiche diverse e che possono reagire in modo differente agli stessi eventi di mercato Correlazione Misura quanto due investimenti tendono a muoversi nella stessa direzione. Se salgono e scendono insieme, sono molto correlati Decorrelazione Indica la capacità di due strumenti di muoversi in modo diverso. Aiuta a rendere il portafoglio meno dipendente da un solo scenario Asset class Le grandi famiglie degli investimenti, come azioni, obbligazioni, liquidità, strumenti monetari, materie prime e immobili Asset allocation La distribuzione del portafoglio tra le diverse asset class. Per esempio, quanta parte è investita in azioni, obbligazioni o liquidità Azioni Quote di società. Possono offrire crescita nel tempo, ma il loro prezzo può oscillare anche molto Obbligazioni Titoli di debito emessi da Stati, banche o aziende. Chi le acquista presta denaro all’emittente e riceve interessi Liquidità Denaro disponibile o facilmente utilizzabile, come somme sul conto, depositi o strumenti a breve termine Strumenti monetari Investimenti a breve scadenza e in genere meno esposti alle oscillazioni rispetto ad azioni e obbligazioni lunghe Materie prime Beni come oro, petrolio o gas. Possono seguire logiche differenti rispetto ad azioni e obbligazioni, ma hanno prezzi variabili Fondi comuni Strumenti che raccolgono il denaro di più investitori e lo investono in un portafoglio gestito da un professionista ETF Fondi quotati in Borsa che di solito replicano un indice. Si comprano e si vendono durante la giornata come un’azione Portafoglio bilanciato Portafoglio che combina strumenti diversi in base agli obiettivi, all’orizzonte temporale e alla capacità di sopportare le oscillazioni Orizzonte temporale Il periodo per cui si pensa di lasciare investito il capitale Rischio specifico Rischio legato a un singolo titolo, emittente, settore o Paese. La diversificazione può ridurlo Rischio di mercato Rischio legato all’andamento generale dei mercati. Anche un portafoglio diversificato può subirlo Rendimento atteso Il rendimento che ci si può aspettare da un investimento, senza la garanzia che venga davvero realizzato Volatilità Misura quanto il prezzo di uno strumento può salire o scendere nel tempo. Più è alta, più il valore può oscillare Drawdown Perdita di valore rispetto a un massimo precedente Duration Indicatore usato soprattutto per le obbligazioni, che aiuta a capire quanto il prezzo può essere sensibile alle variazioni dei tassi Ribilanciamento Operazione con cui si riporta il portafoglio verso la composizione scelta in partenza, dopo i movimenti dei mercati Benchmark Indice di riferimento usato per confrontare il risultato di un prodotto con il mercato in cui investe KID Documento sintetico che riassume le caratteristiche, i rischi, gli scenari di rendimento e i costi di molti prodotti finanziari Costi correnti / TER Costi annui sostenuti per la gestione di fondi ed ETF: riducono il rendimento effettivo dell’investimento Liquidabilità Facilità con cui uno strumento può essere venduto senza tempi lunghi o forti penalizzazioni sul prezzo Valuta Moneta in cui è espresso un investimento. Investire in strumenti in dollari, sterline o altre valute può aggiungere un rischio di cambio

Cosa significa diversificazione negli investimenti

Diversificare significa distribuire il capitale su strumenti diversi, in modo da ridurre l’impatto negativo che un singolo investimento può avere sull’intero portafoglio.

Concentrare tutto su una sola azione, una sola obbligazione, un solo settore o un solo Paese espone il risparmiatore a un rischio più alto. Se quell’azienda va male, se quel settore entra in crisi o se quel mercato attraversa una fase difficile, l’intero capitale ne risente.

La diversificazione lavora su più livelli. Può riguardare il tipo di strumento, quindi azioni, obbligazioni, liquidità, fondi, ETF, strumenti monetari. Può riguardare l’area geografica, distinguendo tra Italia, Europa, Stati Uniti, mercati emergenti o mercati globali. Può riguardare anche i settori, come tecnologia, salute, energia, beni di consumo, industria o finanza. Nel caso delle obbligazioni, conta anche la scadenza, che può essere breve, media o lunga.

Un portafoglio con dieci titoli diversi può sembrare diversificato, ma lo è poco se tutti appartengono allo stesso settore o allo stesso Paese. Dieci azioni bancarie italiane, ad esempio, espongono ancora molto al settore finanziario nazionale. La domanda utile da porsi è: quali eventi potrebbero colpire più parti del portafoglio nello stesso momento?

Diversificazione quantitativa e diversificazione reale

Aumentare il numero degli strumenti in portafoglio aiuta, ma la quantità da sola dice poco. La diversificazione reale dipende dalla differenza tra gli strumenti scelti.

Un portafoglio composto da tante obbligazioni dello stesso emittente resta legato alla solidità di quell’emittente. Un portafoglio composto da molti ETF azionari globali può avere sovrapposizioni elevate se tutti replicano indici simili. In quel caso si comprano più prodotti, ma spesso si possiedono le stesse grandi società in percentuali diverse.

La diversificazione utile nasce dalla combinazione tra strumenti che reagiscono in modo diverso agli stessi eventi. Un rialzo dei tassi, una recessione, una crisi energetica, un aumento dell’inflazione o una fase di forte crescita economica hanno effetti differenti su azioni, obbligazioni, liquidità, materie prime e valute.

Un esempio pratico può essere quello di un risparmiatore che investe gran parte del capitale in società legate alla tecnologia. Anche scegliendo aziende diverse, il portafoglio resta esposto a fattori simili, che possono essere valutazioni elevate, l’andamento dei tassi, le aspettative sugli utili e la fiducia degli investitori verso il settore. In una fase in cui il mercato riduce il valore attribuito alle società growth, molte posizioni potrebbero scendere nello stesso periodo.

Una scelta più prudente può essere distribuire il capitale anche su strumenti diversi, come obbligazioni a breve scadenza, liquidità remunerata o settori meno legati alla tecnologia. Così il portafoglio dipende meno da un solo comparto e può reagire meglio se quel settore attraversa una fase negativa.

Cosa vuol dire decorrelazione

La decorrelazione indica il grado con cui due investimenti si muovono in modo diverso. È uno dei concetti più importanti per capire se un portafoglio è davvero diversificato.

Quando due strumenti sono molto correlati, tendono ad avere andamenti simili. Lo abbiamo spiegato nel paragrafo precedente: se salgono insieme e scendono insieme, inserirli nello stesso portafoglio offre una protezione limitata. Quando due strumenti sono poco correlati, l’andamento dell’uno dipende meno dall’altro. In alcuni casi, uno può salire mentre l’altro scende.

La decorrelazione non garantisce guadagni e non elimina le perdite. Serve però a ridurre la dipendenza del portafoglio da un solo scenario. Per esempio, azioni globali e obbligazioni a breve scadenza possono reagire in modo diverso a una fase di rallentamento economico. Anche oro, strumenti monetari o alcune valute possono avere comportamenti differenti rispetto ai mercati azionari, pur con rischi specifici.

Va aggiunto un aspetto importante: nei momenti di forte stress sui mercati, molte attività possono scendere insieme. Per questo la decorrelazione aiuta a costruire un portafoglio meno dipendente da un solo investimento, ma non va considerata una garanzia contro le perdite.

Che cosa sono le asset class

Le asset class sono le grandi famiglie degli investimenti.

Le azioni rappresentano quote di società. Offrono un potenziale di crescita, ma il loro prezzo può oscillare molto.

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da Stati, banche o aziende: chi le acquista presta denaro all’emittente e riceve interessi, con il rimborso del capitale previsto a scadenza, salvo problemi dell’emittente.

La liquidità comprende denaro sul conto, depositi e strumenti a breve termine. Offre maggiore disponibilità, ma può rendere poco, soprattutto se l’inflazione supera gli interessi incassati.

Le materie prime, come oro o energia, hanno logiche proprie e possono essere usate per aggiungere una fonte di rendimento diversa, sapendo che i prezzi possono variare molto.

Fondi comuni ed ETF, invece, non sono asset class, ma strumenti contenitore, al cui interno possono esserci una o più asset class, come azioni, obbligazioni o altri strumenti. Il vantaggio principale è la possibilità di accedere con un solo prodotto a molti titoli diversi. Un fondo comune è spesso gestito in modo più attivo: un gestore sceglie quali titoli comprare o vendere, con l’obiettivo di fare meglio del mercato di riferimento. Di solito si sottoscrive tramite banca, consulente o piattaforma, e il prezzo viene calcolato una volta al giorno. Un ETF, invece, di solito replica un indice, per esempio un indice azionario globale o obbligazionario. Si compra e si vende in Borsa durante la giornata, come un’azione. In molti casi ha costi più bassi rispetto ai fondi tradizionali, anche se dipende dal prodotto.

Portafoglio bilanciato: cosa significa

Un portafoglio bilanciato combina strumenti con caratteristiche diverse, in base agli obiettivi, all’orizzonte temporale e alla capacità di sopportare oscillazioni.

L’esempio più classico riguarda la divisione tra azioni e obbligazioni, come un portafoglio con una quota azionaria e una quota obbligazionaria. In realtà, la parola “bilanciato” non indica una formula unica. Un investitore giovane, con orizzonte lungo e reddito stabile, può sostenere una quota azionaria maggiore. Chi investe somme che potrebbero servire entro pochi anni ha bisogno di maggiore prudenza.

La parte azionaria punta alla crescita nel tempo. La parte obbligazionaria può offrire cedole, minori oscillazioni rispetto alle azioni e una funzione di stabilizzazione, anche se il rischio resta presente. La liquidità serve per bisogni vicini, spese impreviste o per evitare di vendere strumenti rischiosi in un momento sfavorevole.

Chi investe 30.000 euro con un obiettivo lontano, per esempio tra 15 o 20 anni, può destinare una parte più ampia alle azioni, accettando oscillazioni più forti in cambio di un maggiore potenziale di crescita. Chi invece pensa di utilizzare quei soldi entro pochi anni ha bisogno di una composizione più prudente, con più obbligazioni a breve scadenza e liquidità. In questo secondo caso l’obiettivo principale è evitare che una fase negativa dei mercati costringa a vendere proprio quando il portafoglio vale meno.

Un portafoglio bilanciato richiede anche manutenzione. Se le azioni salgono molto, il loro peso può aumentare oltre il livello iniziale. Se scendono, può ridursi troppo. Da qui nasce il ribilanciamento.

Ribilanciamento: perché il portafoglio cambia nel tempo

Il ribilanciamento consiste nel riportare il portafoglio verso la composizione scelta in partenza. Serve perché i mercati modificano continuamente il peso dei singoli strumenti.

Immaginiamo un portafoglio composto per il 60% da azioni e per il 40% da obbligazioni. Dopo una forte crescita dei mercati azionari, la quota in azioni potrebbe salire al 70%. Il portafoglio diventa più esposto alle oscillazioni rispetto all’idea iniziale. Ribilanciare significa ridurre una parte cresciuta molto o aumentare quella rimasta indietro, tenendo conto di costi, tasse e obiettivi.

Questa operazione aiuta a evitare che il portafoglio venga guidato solo dall’andamento recente dei mercati. Può essere fatta a intervalli prestabiliti, ad esempio una o due volte l’anno, oppure quando una componente supera una certa soglia.

La relazione tra rischio e rendimento degli investimenti e la volatilità

Rischio e rendimento sono collegati. Un rendimento atteso più alto richiede quasi sempre l’accettazione di oscillazioni maggiori o di rischi specifici più elevati.

La volatilità misura quanto il prezzo di uno strumento cambia nel tempo. Un investimento molto volatile può salire e scendere rapidamente. Le azioni, soprattutto quelle di società piccole o di settori innovativi, tendono ad avere volatilità più alta. Le obbligazioni a breve scadenza di emittenti solidi hanno in genere oscillazioni più contenute, ma anche rendimenti potenziali inferiori.

Un altro termine utile è drawdown. Indica la perdita subita da un investimento rispetto a un massimo precedente. Se un portafoglio passa da 10.000 euro a 8.000 euro, il drawdown è del 20%. Questo dato aiuta a capire quanto potrebbe pesare una fase negativa e quanto l’investitore sarebbe in grado di sopportare oscillazioni temporanee senza modificare le proprie scelte in modo impulsivo.

Liquidità: poter vendere è importante quanto comprare

La liquidità indica la facilità con cui uno strumento può essere venduto senza subire forti penalizzazioni sul prezzo.

Un titolo quotato su un mercato ampio e molto scambiato è in genere più liquido. Uno strumento non quotato, un fondo chiuso o un investimento con vincoli di uscita può invece richiedere più tempo per essere liquidato.

Un appartamento può avere un valore elevato, ma trasformarlo in denaro richiede tempo: bisogna trovare un acquirente, accettare una trattativa e attendere le fasi della vendita. Se il denaro serve subito, il proprietario potrebbe dover ridurre il prezzo per chiudere prima.

La liquidità è importante soprattutto quando il denaro potrebbe servire prima della scadenza prevista.

Benchmark, KID e costi: significato

Il benchmark è l’indice di riferimento usato per valutare l’andamento di un prodotto rispetto al mercato di riferimento. Mettiamo caso che un fondo azionario europeo renda il +6% in un anno: sembra positivo. Però, se nello stesso periodo l’indice europeo usato come riferimento ha fatto +10%, il fondo ha reso meno del mercato. Se invece l’indice ha fatto +3%, il fondo ha fatto meglio.

Il KID, cioè il Documento contenente le informazioni chiave, è una scheda sintetica che riassume gli elementi principali di molti prodotti finanziari: dalle caratteristiche al livello di rischio, dagli scenari di rendimento ai costi. È molto utile perché presenta queste informazioni secondo uno schema simile per prodotti diversi. In questo modo diventa più semplice confrontare due strumenti (anche appartenenti a mercati o categorie differenti, come ad esempio un fondo obbligazionario e un prodotto multi-asset) prima di investire, andando oltre il rendimento indicato e guardando anche rischi e spese. Tuttavia, prodotti molto diversi possono avere caratteristiche non paragonabili (finalità, rischi, orizzonti temporali), quindi non bisogna correre il rischio di valutare due strumenti diversi come alternative identiche. Bisogna valutare il KID come una guida pratica già conoscendo lo strumento in oggetto.

I costi, infine, meritano molta attenzione. Qui si devono prendere in esame commissioni di ingresso, costi correnti, costi di gestione, commissioni di performance e spese di uscita, tutte voci che riducono il rendimento netto. Anche differenze apparentemente piccole, nel lungo periodo, possono pesare tanto. Il rendimento da guardare è sempre quello al netto dei costi e delle imposte.

Come capire se un portafoglio è davvero diversificato

Per capire meglio una proposta di investimento, bisogna rispondere ad alcune domande.

Quanti strumenti contiene il portafoglio? A quali Paesi è esposto? Quali settori pesano di più? C’è una sola valuta o più valute? Quanto pesa la parte azionaria? Quanta parte obbligazionaria è legata a scadenze lunghe? Quanto costano i prodotti scelti? Quanto tempo serve per vendere? Quale perdita temporanea sarebbe sopportabile?

Le risposte aiutano a capire se il portafoglio è davvero distribuito tra rischi diversi oppure se, dietro molti strumenti, esistono esposizioni molto simili. La diversificazione serve proprio a rendere l’investimento meno dipendente da un solo titolo, settore, Paese o scenario di mercato. Oltre a guardare il rendimento atteso, bisogna capire da dove può arrivare quel rendimento, quali rischi lo accompagnano e quanto il portafoglio è adatto al tempo per cui si intende lasciare investito il capitale.