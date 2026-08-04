Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
La giornata del 3 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il cross Euro / Dollaro USA, che ha terminato in calo a 1,151.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,1534. Primo supporto visto a 1,1498. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,1486.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)