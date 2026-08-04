Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 3/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto

Seduta positiva per il FTSE Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +1,26%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 61.056. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 62.534. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 64.013.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)