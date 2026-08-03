Vino da investimento: quando una bottiglia diventa un asset

Il vino da investimento nasce da un paradosso: è un bene fatto per essere consumato, ma proprio il consumo progressivo delle bottiglie migliori può renderlo più raro e prezioso. A differenza di un’azione o di un’obbligazione, non distribuisce cedole, non ha bilanci trimestrali e non si compra su un mercato regolamentato accessibile a chiunque. Eppure, da anni, una piccola parte del vino mondiale viene trattata come un bene da collezione, vicino per logica agli orologi rari o alle auto storiche. Per parlare di vini da collezione, spesso, l’espressione che si usa è fine wine, un termine che non indica semplicemente un vino costoso, ma una bottiglia con una reputazione internazionale, una domanda sul mercato secondario, una tracciabilità precisa e la capacità di invecchiare mantenendo o aumentando il proprio valore.

Il mercato resta una nicchia. Il grosso del vino prodotto nel mondo viene comprato per essere bevuto e non per essere custodito in un magazzino fiscale o rivenduto dopo dieci anni. L’investimento alternativo sul vino, quindi, riguarda un perimetro ristretto: dentro troviamo il Bordeaux di primo livello, Borgogna, Champagne, grandi etichette italiane, alcuni vini californiani e pochi altri nomi che sono capaci di attirare compratori internazionali.

Da cosa nasce il valore di un vino

Il valore di una bottiglia dipende da alcuni fattori:

Storia del produttore;

Reputazione dell’annata;

Numero di bottiglie prodotte;

Giudizi dei critici;

Domanda nei ristoranti e nelle aste.

Poi c’è un altro elemento meno romantico, ovvero la prova che quella bottiglia sia esattamente ciò che dichiara di essere. Infatti, nel vino da investimento la provenienza e la conservazione valgono quasi quanto il nome sull’etichetta.

Una bottiglia di Domaine de la Romanée-Conti, Château Lafite Rothschild o Masseto vale, oltre che per la sua rarità, anche perché esiste una comunità globale di collezionisti, ristoratori, mercanti e case d’asta pronta a riconoscerne il prezzo. Senza mercato secondario, un vino pregiato resta un oggetto desiderabile, ma difficile da monetizzare. Per questo sono i grandi nomi a dominare: non sempre offrono le rivalutazioni più spettacolari, ma hanno più scambi, più dati disponibili e più compratori potenziali.

Spieghiamo come funziona il meccanismo in modo pratico: un grande vino nasce in quantità limitata. Una parte viene bevuta nei primi anni, un’altra resta in cantina. Se la qualità viene confermata dal tempo e la domanda cresce, le bottiglie rimaste diventano più scarse. È lo stesso principio che sostiene molti beni da collezione, con una differenza: nel vino la scarsità aumenta anche perché l’oggetto scompare fisicamente ogni volta che qualcuno lo apre.

Vini da investimento: quali vini hanno più valore

La Francia resta il centro simbolico e finanziario del mercato. Bordeaux offre nomi storici come Lafite Rothschild, Latour, Margaux, Haut-Brion e Mouton Rothschild. La Borgogna, molto più piccola e frammentata, è diventata negli ultimi anni il territorio dei prezzi più estremi: Romanée-Conti, Leroy, Armand Rousseau, Dujac, Leflaive e Coche-Dury sono nomi che nelle aste muovono cifre molto alte. Lo Champagne ha una sua traiettoria, sostenuta da marchi come Krug, Salon, Dom Pérignon, Bollinger e Louis Roederer Cristal.

L’Italia è cresciuta molto nella percezione internazionale. Liv-ex dedica un indice specifico, l’Italy 100, costruito sui dieci ultimi millesimi fisici di cinque Super Tuscan e cinque produttori italiani di riferimento. A maggio 2026, ad esempio, l’Italy 100 mostra un andamento migliore rispetto a molti segmenti globali, con un +1,4% da inizio anno e un +6,3% sui cinque anni. Tra le etichette italiane più osservate compaiono Sassicaia, Masseto, Ornellaia, Solaia, Tignanello, Soldera, Gaja, Bruno Giacosa e Giacomo Conterno. Nei primi mesi del 2026, WineNews ha segnalato diverse etichette italiane tra le migliori performance del Liv-ex 100, tra cui Barolo Falletto Vigna Le Rocche Riserva 2016 di Bruno Giacosa, Barolo 2019 di Bartolo Mascarello, Masseto 2022 e Soldera Case Basse 2020.

Non bisogna però confondere un “grande vino” con un “vino da investimento”. Una bottiglia può essere eccellente a tavola, ma quasi invendibile come asset, perché manca una domanda internazionale stabile. Al contrario, alcune etichette molto note possono avere prezzi già talmente alti da lasciare margini più contenuti: ad esempio, un grande Romanée-Conti, un Masseto o un Sassicaia di annata celebrata possono essere prodotti straordinari, ma se il mercato li valuta già moltissimo, il prezzo potrebbe salire meno rispetto a un’etichetta meno celebrata, ma in forte crescita. Il mercato premia la qualità, ma premia ancora di più la riconoscibilità: un vino può essere eccellente, ma se pochi collezionisti lo cercano, se non passa nelle aste, se non ha quotazioni tracciabili o se non è riconosciuto fuori dal suo territorio, sarà più difficile rivenderlo bene.

Vini da investimento più pregiati: tabella

PRODUTTORE / VINO AREA PERCHÉ HA VALORE PROFILO INVESTIMENTO Domaine Leroy / Musigny Grand Cru Borgogna, Francia Tra i vini più costosi al mondo per prezzo medio, rarità estrema e domanda da collezione Valore assoluto altissimo, mercato per grandi collezionisti Domaine de la Romanée-Conti / Romanée-Conti Grand Cru Borgogna, Francia Icona mondiale del vino da collezione. Una bottiglia del 1945 ha segnato record d’asta internazionali Massima riconoscibilità, prezzo d’ingresso elevatissimo Domaine d’Auvenay / Chevalier-Montrachet Grand Cru Borgogna, Francia Produzione ridotta, fama enorme e quotazioni tra le più alte per i grandi bianchi di Borgogna Nicchia molto rara, adatta a collezionisti esperti Domaine Georges Roumier / Musigny Grand Cru Borgogna, Francia Musigny è una delle denominazioni più ricercate, mentre Roumier è tra i nomi più forti nelle aste Altissimo valore, disponibilità molto limitata Domaine Leflaive / Montrachet Grand Cru Borgogna, Francia Bianco di Borgogna tra i più prestigiosi, presente ai vertici del mercato internazionale Grande vino da collezione, più esposto alla rarità che alla liquidità Château Cheval Blanc Bordeaux, Francia Primo nel Liv-ex Power 100 2025, molto forte per scambi, prezzo e riconoscibilità Più facile da rivendere rispetto a molte rarità borgognone Château Lafite Rothschild Bordeaux, Francia Uno dei Bordeaux più prestigiosi della classificazione storica del 1855, conosciuto anche dai compratori internazionali Un vino base nei portafogli di fine wine, uno dei più solidi e rivendibili Château Latour Bordeaux, Francia Marchio stabile, grande reputazione e forte presenza sul mercato secondario Reputazione molto stabile, adatto a chi cerca un vino da investimento più orientato alla conservazione del valore che alla crescita rapida del prezzo Château Mouton Rothschild Bordeaux, Francia Molto riconoscibile, apprezzato sia per la qualità del vino sia per le celebri etichette d’artista che rendono ogni annata più interessante per i collezionisti Forte riconoscibilità e buona liquidità Tenuta San Guido / Sassicaia Toscana, Italia Secondo nel Liv-ex Power 100 2025, è il vino italiano più riconoscibile nel fine wine globale Miglior equilibrio italiano tra fama, liquidità e mercato Tenuta Masseto / Masseto Toscana, Italia Tra i grandi Super Tuscan più ricercati, con prezzi elevati e forte appeal internazionale Alto valore, più selettivo di Sassicaia Tenuta dell’Ornellaia / Ornellaia Toscana, Italia Nome globale di Bolgheri, molto presente negli scambi dei grandi vini italiani Molto riconosciuto sul mercato internazionale, con buona rivendibilità e prezzi generalmente più accessibili rispetto a Masseto Marchesi Antinori – Tenuta Tignanello / Solaia Toscana, Italia Super Tuscan storico, molto apprezzato dal mercato internazionale e dai collezionisti Etichetta toscana di forte reputazione ma proveniente da un contesto produttivo diverso, interessante per diversificare Marchesi Antinori – Tenuta Tignanello / Tignanello Toscana, Italia Grande notorietà internazionale e prezzo meno proibitivo rispetto ai top assoluti Più accessibile, con buona riconoscibilità Giacomo Conterno / Barolo Monfortino Piemonte, Italia Uno dei Barolo più importanti al mondo, forte domanda nelle grandi annate Grande vino italiano da lungo periodo Gaja / Sorì San Lorenzo Piemonte, Italia Marchio piemontese tra i più conosciuti a livello internazionale Etichetta piemontese di alto profilo, più selettiva rispetto al Barbaresco base e molto interessante per collezionisti esperti Roagna / Crichet Pajè Riserva Piemonte, Italia Tra i vini italiani più costosi nelle classifiche Wine-Searcher/WineNews Raro e molto collezionistico Champagne Salon / Le Mesnil Blanc de Blancs Champagne, Francia Produzione limitata, forte prestigio e interesse crescente per Champagne da investimento Alto valore, più selettivo rispetto agli Champagne più diffusi Krug / Clos du Mesnil Champagne, Francia Champagne da collezione, tra i più prestigiosi della maison, prodotto da un singolo vigneto e molto ricercato sul mercato internazionale Segmento premium, adatto a diversificazione Screaming Eagle Winery / Screaming Eagle Cabernet Sauvignon Napa Valley, USA Cult wine californiano, presente nei benchmark internazionali del “Rest of the World” Molto caro, meno liquido dei grandi francesi, ma ricercato

Come si compra il vino da collezione?

Per comprare il vino da collezione, le strade principali sono quattro:

Acquisto tramite merchant specializzati, cioè operatori che trattano vini pregiati e possono garantire provenienza, fatture, stoccaggio e rivendita. Asta, utile soprattutto per bottiglie mature o rare, ma con commissioni da valutare e con la necessità di leggere bene condizioni, livelli, capsule, etichette e provenienza. En primeur, tipico soprattutto di Bordeaux: si compra il vino quando è ancora in affinamento, prima dell’imbottigliamento e della consegna. Tramite piattaforme e società che costruiscono portafogli di vino per conto del cliente.

Ogni strada ha un rischio diverso. Ad esempio, l’en primeur può offrire prezzi interessanti, ma non garantisce che il valore salga dopo l’uscita sul mercato. Le aste possono dare accesso a bottiglie difficili da trovare, ma richiedono molta competenza. Affidarsi a società specializzate può semplificare l’accesso, ma ci sono tanti elementi che vanno valutati con attenzione e trasparenza.

Inoltre, a proposito di rischi, bisogna considerare che il vino può essere un asset molto interessante, ma che non vive fuori dal mondo: tassi, liquidità, domanda asiatica, dollaro, consumi di lusso e fiducia dei collezionisti hanno la loro influenza sui prezzi.

Come si conserva il vino di valore: la cantina è parte dell’investimento

Nel vino da investimento, conservare male equivale a distruggere il valore. Una bottiglia rara lasciata anni in un ambiente caldo, luminoso o soggetto a sbalzi di temperatura può perdere gran parte del proprio interesse commerciale. Per l’invecchiamento di lungo periodo, le indicazioni più diffuse parlano di temperatura stabile intorno a 13-16 °C, umidità controllata, assenza di luce diretta e vibrazioni ridotte.

La conservazione professionale serve anche a mantenere la tracciabilità. Una cassa mai uscita da un magazzino riconosciuto, con i documenti chiari e l’assicurazione, è più facile da rivendere rispetto a bottiglie conservate in casa, anche quando il proprietario è stato scrupoloso.

Cosa controllare prima di rivendere un vino da investimento

ELEMENTO DA VERIFICARE PERCHÉ CONTA NELLA RIVENDITA Magazzino riconosciuto Dimostra che il vino è stato conservato in condizioni professionali Documentazione chiara Conferma provenienza, proprietà e passaggi precedenti della bottiglia o della cassa Assicurazione Aggiunge tutela in caso di danni, furti o problemi durante la custodia Livello del vino nel collo Indica lo stato di conservazione e l’eventuale perdita di liquido nel tempo Stato dell’etichetta Importante per il valore collezionistico e per l’autenticità percepita Capsula integra Aiuta a verificare che la bottiglia non sia stata manomessa Cassa originale Aumenta l’interesse dei collezionisti, soprattutto per lotti completi Catena di custodia continua Rende più facile dimostrare che il vino non ha subito passaggi rischiosi o conservazioni inadeguate

Come funziona la tassazione

In Italia il capital gain finanziario è generalmente tassato al 26% per molti strumenti come azioni, fondi, ETF e certificati. Il vino, però, non è di per sé uno strumento finanziario: è un bene fisico, spesso trattato come bene da collezione.

Se un privato rivende occasionalmente una bottiglia della propria collezione, l’eventuale guadagno non viene tassato automaticamente come accade con azioni, fondi o altri strumenti finanziari. La situazione cambia quando l’acquisto e la rivendita di vini diventano frequenti, organizzati o svolti con finalità commerciale: in quel caso i proventi possono essere trattati come redditi da attività commerciale, con regole fiscali diverse.

Per questa ragione, quando l’investimento assume dimensioni importanti o viene fatto in modo ricorrente, è opportuno verificare il caso con un consulente fiscale.

CASO COME VIENE TRATTATO FISCALMENTE Vendita privata occasionale Se una persona vende una bottiglia della propria collezione in modo sporadico, senza organizzazione e senza attività di compravendita, di norma non si applica automaticamente la tassazione da capital gain come per azioni o ETF Attività commerciale non abituale Se la vendita ha carattere commerciale ma resta occasionale, il provento può rientrare tra i redditi diversi. Il TUIR include infatti tra i redditi diversi quelli derivanti da “attività commerciali non esercitate abitualmente”. In pratica il guadagno confluisce nel reddito complessivo IRPEF e viene tassato con le aliquote progressive personali, al netto dei costi documentabili collegati all’operazione Attività commerciale abituale Se la persona compra e rivende vini con continuità, organizzazione, metodo e finalità commerciale, i proventi diventano reddito d’impresa. L’articolo 55 del TUIR considera redditi d’impresa quelli derivanti dall’esercizio abituale di attività commerciali. In questo caso serve avere la partita IVA, una gestione contabile e la tassazione avviene secondo il regime fiscale applicabile Società che commercia vini Se l’attività è svolta tramite una società, il reddito segue le regole del reddito d’impresa della società. Per una società di capitali, per esempio, si applica in generale l’IRES al 24%, oltre agli altri eventuali obblighi fiscali e contabili

Quali sono i siti di riferimento per i collezionisti di vino pregiato?

Liv-ex, una delle principali piattaforme usate dagli operatori professionali, misura questo mercato con indici dedicati: il Fine Wine 100 segue cento tra i vini più ricercati sul mercato secondario, mentre il Fine Wine 1000 allarga lo sguardo a mille etichette di diverse regioni.

Poi c’è iDealwine, una piattaforma francese specializzata in aste, vendite a prezzo fisso, stime e analisi dei prezzi. Pubblica anche indici come i WineDex, basati sui prezzi dei vini più ricercati nelle aste francesi. È una piattaforma molto utile per capire le quotazioni reali da asta.

Proseguendo, non possiamo non citare un’altra fonte importante come Wine-Searcher, che funziona più come enorme motore di ricerca dei prezzi, permettendo di confrontare offerte, annate, merchant e disponibilità dei vini. È utilissima per orientarsi sui prezzi, ma non è una piattaforma di scambio professionale come Liv-ex.

Quindi, va citato anche Wine Market Journal, molto usato per i dati d’asta, soprattutto sul mercato americano: raccoglie milioni di transazioni e viene consultato da collezionisti e investitori per verificare prezzi storici e valori di mercato.

In Italia una delle piattaforme più vicine a questo modello è eWibe, un live market dedicato ai vini pregiati che combina compravendita, deposito e servizi informativi. Non ha lo stesso ruolo globale di Liv-ex, ma rappresenta un esempio italiano di mercato digitale applicato al fine wine.

I record: Romanée-Conti nel mondo, Masseto e Sassicaia per l’Italia

Il record internazionale più citato fino a poco tempo fa era la bottiglia di Romanée-Conti 1945 venduta da Sotheby’s a New York nel 2018 per 558.000 dollari. Nel 2026 il primato è stato superato: una bottiglia da 750 ml di Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1945, proveniente dalla cantina personale di Robert Drouhin, è stata venduta da Acker per 812.500 dollari durante La Paulée Auction. La stessa vendita ha superato i 25 milioni di dollari complessivi e ha fissato numerosi record d’asta.

In Italia, nel 2023 una Nabucodonosor di Masseto 2010 è stata aggiudicata a 56.250 euro in un’asta Sotheby’s dedicata alle annate storiche provenienti dal caveau della tenuta. Nel mercato iDealwine 2025 la vendita italiana più alta segnalata è stata un Sassicaia 1985 aggiudicato a 2.629 euro, in un contesto nel quale i vini italiani di pregio hanno rappresentato il 51% dei vini non francesi venduti all’asta sulla piattaforma.

Un altro riferimento interessante riguarda il Sassicaia 1985, visto che una magnum è stata aggiudicata a 9.188 euro in un’asta fiorentina del 2022. Va detto però che questo dato non è direttamente confrontabile con le quotazioni riferite alla bottiglia standard da 75 cl.

Attenzione al rischio più sottovalutato: comprare una storia falsa

Il vino da investimento attira anche frodi. Nel 2024 Europol ha comunicato lo smantellamento di una rete che vendeva falsi vini francesi di pregio fino a 15.000 euro a bottiglia. Nel 2025, nel Regno Unito, tre persone sono state condannate per una frode legata al vino da investimento: secondo National Trading Standards, 41 vittime avevano investito 6 milioni di sterline e la società applicava ricarichi anche superiori al 400%, rendendo molto improbabile un recupero del prezzo pagato.

Il vino può quindi funzionare come investimento alternativo, ma solo se viene trattato per quello che è: un mercato specialistico, poco liquido, fondato sulla fiducia e sulla prova documentale.

Da un lato c’è la parte romantica: acquistare una grande annata significa possedere un frammento di tempo, territorio e artigianato. Dall’altro, bisogna considerare che senza tracciabilità, una buona conservazione, un prezzo d’ingresso corretto e un canale di rivendita, anche una grande etichetta può trasformarsi in una bottiglia che risulta difficile da monetizzare.