Milano 12:11
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Dow Jones 3-ago
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Londra 12:11
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Cambi: euro a 181,7 yen alle 11:30

In breve, Finanza
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Euro a 181,7 sullo yen alle 11:30.
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