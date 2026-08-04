Milano
12:17
53.388
+0,98%
Nasdaq
3-ago
28.777
0,00%
Dow Jones
3-ago
53.178
+1,32%
Londra
12:17
10.877
+0,18%
Francoforte
12:18
26.085
+0,32%
Martedì 4 Agosto 2026, ore 12.34
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 58,6 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 58,6 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
04 agosto 2026 - 08.45
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 58,6 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 58,8 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 63,78 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 58,41 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 62,98 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Argomenti trattati
Amsterdam
(29)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+4,56%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 58,28 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 61,93 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 58,38 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 56,81 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 59,76 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 62,02 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Guide
Vino da investimento: quando una bottiglia diventa un asset
Il vino da investimento nasce da un paradosso: è un bene fatto per essere consumato, ma proprio il consumo progressivo delle bottiglie migliori può renderlo più raro e prezioso.
leggi tutto