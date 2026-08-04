New York: rally per Cisco Systems

(Teleborsa) - Brilla Cisco , che passa di mano con un aumento del 4,69%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Cisco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 122,4 USD. Rischio di discesa fino a 119,5 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 125,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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