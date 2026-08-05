Milano 17:35
53.447 -0,18%
Nasdaq 20:27
29.651 -0,28%
Dow Jones 20:27
54.536 +0,83%
Londra 17:35
10.888 +0,08%
Francoforte 17:35
26.126 -0,29%

Cambi: euro a 0,8578 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8578 sterline alle 19:30
Euro a 0,8578 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
```