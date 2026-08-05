Milano 15:55
53.565 +0,05%
Nasdaq 15:55
29.898 +0,56%
Dow Jones 15:55
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Londra 15:55
10.911 +0,29%
Francoforte 15:55
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Forte interesse per Nvidia

Finanza
Forte interesse per Nvidia
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Brilla il chipmaker, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che chiude la seduta con un aumento del 2,56%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 211,9 USD, con stop loss posto a quota 200,4 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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