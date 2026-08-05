Forte interesse per Nvidia

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Brilla il chipmaker , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che chiude la seduta con un aumento del 2,56%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 211,9 USD, con stop loss posto a quota 200,4 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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