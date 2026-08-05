Milano 10:43
53.646 +0,20%
Nasdaq 4-ago
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Dow Jones 4-ago
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Londra 10:42
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Francoforte 10:43
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GOLD del 4/08/2026

Finanza
GOLD del 4/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,60%.

Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4.106,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 4.045,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.167,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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