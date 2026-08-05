GOLD del 4/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Allunga timidamente il passo il metallo giallo, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,60%.
Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 4.106,6, mentre il supporto più immediato si intravede a 4.045,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4.167,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)