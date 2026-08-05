New York: nuovo spunto rialzista per Micron Technology
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di microchip, con una variazione percentuale del 3,18%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo di Micron Technology ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 939,6 USD. Primo supporto individuato a 891,9. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 987,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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