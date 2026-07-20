Milano 20-lug
0 0,00%
Nasdaq 20-lug
28.604 +0,04%
Dow Jones 20-lug
51.839 -0,59%
Londra 20-lug
10.525 -0,71%
Francoforte 20-lug
24.847 +0,06%

A New York, forte ascesa per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Micron Technology
Ottima performance per il produttore di microchip, che scambia in rialzo del 4,76%.
Condividi
```