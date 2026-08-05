New York: scambi al rialzo per Nvidia
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,74%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della società di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 222,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 216,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 227,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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