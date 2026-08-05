New York: scambi al rialzo per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,74%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della società di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 222,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 216,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 227,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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