Milano
17:35
53.447
-0,18%
Nasdaq
20:35
29.611
-0,41%
Dow Jones
20:35
54.491
+0,75%
Londra
17:35
10.888
+0,08%
Francoforte
17:35
26.126
-0,29%
Mercoledì 5 Agosto 2026, ore 20.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.241,71 dollari alle 19:30
Oro: 4.241,71 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
05 agosto 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.241,71 dollari l'oncia (+4,02%) alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.035,05 dollari alle 19:30
Oro: 4.119,96 dollari alle 11:30
Oro: 4.091,16 dollari alle 11:30
Oro: 4.059,87 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+3,87%
Altre notizie
Oro: 4.091,47 dollari alle 11:30
Oro: 4.059,99 dollari alle 08:30
Oro: 4.011,94 dollari alle 19:30
Oro: 4.033,15 dollari alle 11:30
Oro: 4.030,95 dollari alle 08:30
Oro: 4.073,55 dollari alle 19:30
Guide
Come diversificare gli investimenti: glossario dei termini tecnici
Investire significa anche imparare a leggere alcune parole che ricorrono spesso nei documenti informativi, nelle analisi di mercato e nelle comunicazioni degli intermediari.
leggi tutto