New York: profondo rosso per Salesforce
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano in perdita del 3,87%.
La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Salesforce classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 186,9 USD e primo supporto individuato a 183,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 190,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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