New York: profondo rosso per Salesforce

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che passa di mano in perdita del 3,87%.



La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Salesforce classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 186,9 USD e primo supporto individuato a 183,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 190,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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