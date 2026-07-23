New York: profondo rosso per Salesforce

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che soffre con un calo del 4,24%.



La tendenza ad una settimana di Salesforce è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Salesforce mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 152,2 USD con area di resistenza individuata a quota 162,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 148,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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