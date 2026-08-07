New York: balza in avanti Nvidia

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker , che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,05%, rispetto a +3,36% dell' indice americano ).





La tendenza di breve della società di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 225,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 221,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 230.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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