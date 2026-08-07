New York: balza in avanti Nvidia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker, che tratta in utile del 2,47% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Nvidia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,05%, rispetto a +3,36% dell'indice americano).
La tendenza di breve della società di chip è in rafforzamento con area di resistenza vista a 225,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 221,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 230.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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