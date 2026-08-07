New York: giornata depressa per Valero Energy

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di etanolo , con un ribasso del 3,51%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Valero Energy rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Valero Energy . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Valero Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 296,9 USD. Primo supporto a 289,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 287,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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