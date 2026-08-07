New York: giornata depressa per Valero Energy
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di etanolo, con un ribasso del 3,51%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Valero Energy rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Valero Energy. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Valero Energy evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 296,9 USD. Primo supporto a 289,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 287,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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