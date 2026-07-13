New York: acquisti a mani basse su Valero Energy
(Teleborsa) - Effervescente il produttore di etanolo, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,06%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Valero Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Valero Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 298 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 288,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 307,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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