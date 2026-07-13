New York: acquisti a mani basse su Valero Energy

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di etanolo , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,06%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Valero Energy più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Valero Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 298 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 288,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 307,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```