New York: si concentrano le vendite su Charter Communications

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi di comunicazione a banda larga , che tratta con una perdita del 2,55%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Charter Communications rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Charter Communications rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 156 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 151,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 160,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```