New York: peggiora Charter Communications
(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi di comunicazione a banda larga, che passa di mano in perdita del 6,10%.
La tendenza ad una settimana di Charter Communications è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Charter Communications, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 111,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 125,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 104,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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