Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
La giornata del 7 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il FTSE Mid Cap, che ha terminato in calo a 63.128.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63.645, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62.326. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 64.963.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)