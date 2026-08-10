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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto

Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in rialzo dell'1,76%.

La situazione di medio periodo del Nikkei 225 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 67.428,3. Supporto visto a quota 65.014,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 69.842,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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