Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 7/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 agosto
Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in rialzo dell'1,76%.
La situazione di medio periodo del Nikkei 225 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 67.428,3. Supporto visto a quota 65.014,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 69.842,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)