Milano 9:36
52.267 -0,28%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
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Londra 9:36
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 15/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 15/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Ribasso scomposto per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,52% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66.542, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67.922. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 66.269.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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