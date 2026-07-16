Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 15/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio
Ribasso scomposto per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,52% sui valori precedenti.
Lo status tecnico del Nikkei 225 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 66.542, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 67.922. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 66.269.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)