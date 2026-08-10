Milano 10-ago
0 0,00%
Nasdaq 10-ago
29.622 -0,34%
Dow Jones 10-ago
53.976 -0,11%
Londra 10-ago
10.863 -0,35%
Francoforte 10-ago
26.324 +0,02%

Cambi: euro a 0,9341 Franchi svizzeri alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9341 Franchi svizzeri alle 11:30
Euro a 0,9341 sul Franco Svizzero (CHF) alle 11:30.
Condividi
```