Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Cambi: euro a 0,9348 Franchi svizzeri alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,9348 Franchi svizzeri alle 15:41
Euro a 0,9348 sul Franco Svizzero (CHF) alle 15:41.
Condividi
```