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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications

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Eurozona: movimento negativo per l'EURO STOXX Telecommunications
Si muove in retromarcia l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni, che scivola a 379,33 punti.
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