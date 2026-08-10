New York: ingrana la marcia Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Protagonista il distributore di petrolio e gas naturale , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,88%.



La tendenza ad una settimana di Marathon Petroleum è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 316,4 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 305,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 298,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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