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New York: ingrana la marcia Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: ingrana la marcia Lumentum Holdings
Ottima performance per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che scambia in rialzo dell'8,09%.
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