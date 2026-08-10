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New York: seduta molto difficile per First Solar

Migliori e peggiori
New York: seduta molto difficile per First Solar
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che esibisce una perdita secca del 5,77% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di First Solar evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso First Solar rispetto all'indice.


Lo status tecnico di First Solar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 246,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 229. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 264,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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